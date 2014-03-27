Рада ухвалила закон про соціальні гарантії мобілізованим українцям



Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 267 народних депутатів із 311, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосувала в повному складі фракція КПУ, а з фракції Партії регіонів проголосували лише 18 депутатів.

Даним законом передбачено надання можливості громадянам України від 40 до 55 років реалізувати конституційний обов’язок щодо захисту Батьківщини та її територіальної цілісності.

Також передбачається врегулювання питань призову на військову службу при мобілізації приватних підприємців без припинення їх підприємницької діяльності.

Даним законом передбачено підвищення соціальних гарантій військовозобов’язаних, які призиваються на військову службу при мобілізації, недопущення зменшення соціальних гарантій офіцерам запасу, які під час мобілізації будуть призначені на нижчі посади.

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Також законом упорядковуються питання надання спеціального дозволу на впровадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, та надання громадянам України допуску до державної таємниці у разі виникнення кризової ситуації, оголошення рішення про проведення мобілізації або введення правового режиму воєнного стану.

Народний депутат України Олександр Кузьмук (група “Економічний розвиток”) зазначив, що даним законом, відповідно до внесених поправок, передбачено, що за громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації в особливий період, але не більше одного року, зберігається місце роботи, посада, середній заробіток на підприємстві, в установі, організації не залежно від підпорядкування та форми власності.

Також законом передбачено збереження пенсії особам, звільненим з військової служби.