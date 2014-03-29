Уряд не обмежуватиме розмір пенсій працюючим пенсіонерам
16:00, 29 березня 2014Соцполітика
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Урядом було прийнято рішення не здійснювати обмеження пенсії працюючим пенсіонерам.
Уряд не обмежуватиме розмір пенсій / lenta-ua.net
Кабінет міністрів України не обмежуватиме розмір пенсій працюючим пенсіонерам.
Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів України.
Громадськістю негативно сприйнято намір Уряду щодо обмеження розміру пенсій працюючим пенсіонерам у розмірі п`ятдесяти відсотків.
"Дійсно, запропонована пропозиція стосується різних категорій громадян, більшість з яких працює через складний матеріальний стан та низький рівень пенсій", - йдеться у повідомленні.
Урядом було прийнято рішення не здійснювати обмеження пенсії працюючим пенсіонерам.
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