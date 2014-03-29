Уряд не обмежуватиме розмір пенсій працюючим пенсіонерам

Кабінет міністрів України не обмежуватиме розмір пенсій працюючим пенсіонерам.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів України.

Громадськістю негативно сприйнято намір Уряду щодо обмеження розміру пенсій працюючим пенсіонерам у розмірі п`ятдесяти відсотків.

"Дійсно, запропонована пропозиція стосується різних категорій громадян, більшість з яких працює через складний матеріальний стан та низький рівень пенсій", - йдеться у повідомленні.

Урядом було прийнято рішення не здійснювати обмеження пенсії працюючим пенсіонерам.

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