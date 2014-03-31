На пенсіях держслужбовців хочуть заощадити 11 млн гривень

Зменшення розміру пенсій державним службовцям, прокурорам, народним депутатам, суддям дозволить до кінця 2014 року скоротити видатки державного бюджету на 10,7 млн грн, повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

«Реалізація цієї норми стосується 3328 осіб і дозволить скоротити видатки державного бюджету України на виплату пенсій до кінця 2014 року на суму близько 10,7 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Рішення про зменшення розміру пенсій держслужбовцям було прийнято Верховною Радою 27 березня в рамках прийняття закону про запобігання фінансовій катастрофі.

Мінфін повідомив, що раніше пенсія держслужбовцям нараховувалася в розмірі 80% від суми місячної зарплати, з якої було сплачено єдиний соціальний внесок, в той час як для інших громадян за стажу роботи 40 років пенсія нараховується в розмірі 54%.

За даними міністерства, з метою встановлення соціальної справедливості Верховна Рада затвердила зменшення розмірів пенсій, призначених за «спеціальними» законами, та встановлення їх на рівні 70% від суми місячної зарплати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Крім того, раніше в Мінфіні повідомили, що уряд прийняв рішення не обмежувати пенсії працюючим пенсіонерам.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила урядові законопроекти про секвестр бюджету і підвищення податкового навантаження. Документи стали першим кроком у низці непопулярних реформ нового Кабміну, які зачепили всіх українців. Але вони відкрили країні «шлюз» для отримання зовнішньої фінансової допомоги, обсяг якої становитиме понад 27 млрд дол.