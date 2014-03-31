Путін підписав указ про підвищення зарплат бюджетникам Криму

Громадянам, які є одержувачами пенсій на територіях Республіки Крим та міста Севастополя, на додаток до призначеної їм пенсії встановили щомісячну виплату (далі - виплата до пенсії): з 1 квітня 2014 року - у розмірі 25% призначеної пенсії, з 1 травня 2014 року - в розмірі 50%, з 1 червня 2014 року - в розмірі 75%, з 1 липня 2014 року - в розмірі 100% призначеної пенсії, повідомляє ИТАР-ТАСС.

В указі уточнюється, що "виплата пенсії проводиться до перерахунку зазначеним громадянам призначених їм пенсій відповідно до законодавства Російської Федерації", а "громадянам, які є одержувачами пенсій, призначених відповідно до законодавства Російської Федерації, виплата до пенсії не проводиться".

Уряд має визначити джерела та порядок фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією цього указу, а також порядок здійснення виплати до пенсії, визначити державні органи, відповідальні за здійснення виплати до пенсії, і забезпечити координацію їхньої діяльності".

Президент також підписав указ "Про підвищення заробітної плати працівників бюджетної сфери і працівників державних і муніципальних органів Республіки Крим та міста Севастополя". Про це повідомила прес-служба Кремля.

З 1 квітня 2014 року по 1 серпня 2014 року здійснюється поетапне підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери Республіки Крим та міста Севастополя - до рівня середньої заробітної плати працівників бюджетної сфери Російської Федерації з відповідним категоріям працівників за 2013 рік, а працівникам державних і муніципальних органів Республіки Крим та міста Севастополя - до рівня середньої заробітної плати федеральних державних цивільних службовців територіальних органів федеральних органів виконавчої влади за 2013 рік.

Довідка УНІАН. 16 березня при військовій і політичній підтримці Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошених кримських властей, 96,77%, які взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим - і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ в якості нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Міністерство закордонних справ України заявило рішучий і категоричний протест проти визнання РФ самопроголошеної Республіки Крим як суб'єкта міжнародного права. МЗС України підкреслює, що підписання угоди про приєднання Криму до РФ не має нічого спільного з демократією, правом і здоровим глуздом.

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