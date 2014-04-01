В Україні вводять пенсійний збір при купівлі валюти

12:07, 01 квітня 2014
Соцполітика
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В Україні запроваджується обов'язковий пенсійний збір при операціях із купівлі валюти в готівковій і безготівковій формі за ставкою 0,5% від об'єкту оподаткування.

валюта / news.ub.ua

Про це йдеться в Законі про запобігання фінансовій катастрофі й створення умов для подальшого економічного зростання України, опублікованому в газеті «Голос України» і який набуває чинності сьогодні, 1 квітня. 

Згідно із законом, платниками пенсійного збору відтепер вважаються «юридичні та фізичні особи, які здійснюють операції з купівлі іноземної валюти в безготівковій і\ або готівковій формі». «Для платників збору (ставка становить – УНІАН) – 0,5% від об'єкту оподаткування», - йдеться в законі. 

Організацію та контроль за сплатою збору забезпечує Національний банк, а комерційні банки до 20 числа кожного місяця зобов'язано подати до органів Пенсійного фонду звіт про нарахування платежів. 

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Верховна Рада України з другої спроби прийняла підготовлений урядом закон про запобігання фінансовій катастрофі, що передбачає підвищення податкового навантаження на громадян і підприємства, але що одночасно є передумовою отримання нашою країною фінансової допомоги обсягом близько 27 млрд дол. протягом двох років. Крім пенсійного збору, закон зберігає діючі ставки податку на прибуток і ПДВ (18% і 20% відповідно), суттєво збільшує акцизи на пиво та сигарети (25% - 42,5%), вдвічі підвищує платежі за користування надрами й радіочастотами, підвищує акцизи на імпортні автомобілі та пальне - для низькоякісного пального (євро - 2,3) - 128 євро, для високоякісного (євро - 4,5) - 98 євро). Цей же закон обумовлює процедуру відшкодування ПДВ при експорті зернових лише стосовно продукції нового врожаю.

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