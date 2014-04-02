Безробіття в Італії досягло максимуму за 37 років

Безробіття в Італії досягло в лютому рекордно високого рівня за останні 37 років. Кількість непрацевлаштованих людей в країні зросла до 13%. Як повідомляє Gazzetta del Sud з посиланням на дані національного статистичного агентства Istat, без роботи залишаються більше 3 мільйонів італійців.

Крім того, зростає кількість безробітних молодих італійців - рівень безробіття серед молоді досяг 42,3%. Це на 3,6 відсоткового пункту вище показника аналогічного періоду минулого року.

Італійський прем'єр Маттео Ренці, який очолив кабінет міністрів в лютому 2014 року, заявив, що безробіття є основною проблемою, над вирішенням якої працює уряд країни. Він пообіцяв скоротити кількість безробітних людей і повернути італійську економіку, що є однією з найбільш проблемних в Європі, на шлях розвитку, передає lenta.ru.

Читайте такожУ Великобританії несподівано зросло безробіття

Ситуація з безробіттям у країнах Європи знаходиться на критичному рівні тільки в Греції і на Кіпрі, де на початок 2014 року цей показник становив 27,5% і 16,7% відповідно.

Читайте такожБезробіття у Франції зросло до рекордного рівня

Минулого тижня в ООН повідомили, що принаймні 74,5 мільйона осіб у всьому світі у віці до 25 років не можуть знайти роботу. Таким чином, проблема безробіття в Італії є частиною глобального явища, що загрожує цілому поколінню, попереджає організація.