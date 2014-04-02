В Україні збережуть усі соцвиплати, пенсії та пільги - Денисова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України, про це заявила міністр соцполітики Людмила Денисова.

Міністр заспокоїла громадян, що, незважаючи на прийняту урядом антикризову програму, всі соцвиплати, пенсії, пільги тим, хто їх дійсно потребує, на 2014 рік будуть збережені, і їх розміри не зменшаться. Зокрема, мова йде про 205 тис. малозабезпечених сімей, 13,5 млн пенсіонерів, молодих матерів та інших.

"Нарахування пільг, соціальних допомог буде проходити адресно: якщо дохід сім'ї складає менше 1710 грн, - така сім'я потребує державного захисту", - зазначила Денисова.

Міністр також запевнила, що Мінсоцполітики робить все можливе, щоб на території півострова здійснювалася виплата пенсій та інших соціальних допомог.

"З 17 березня, з моменту відкриття урядової «гарячої лінії» з проблемних питань жителів АР Крим та м. Севастополь надійшло 5320 звернень. З них понад 800 - питання збереження державних соціальних допомог і виплат громадянам півострова, а також надання пільг", - сказала Денисова.

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"Крим і Севастополь і надалі залишаються територією України, а його жителі - громадянами України. Ті, у кого залишився український паспорт, також будуть отримувати призначені їм допомоги", - підкреслила Денисова.

Окремо міністр поінформувала громадян Криму і Севастополя, куди звертатися в разі переїзду в інші регіони України.

"Всіх, хто прибуває з Криму, розселяють у санаторії міністерств, при цьому установи соцзахисту надають їм всю необхідну допомогу. Крім того, з півострова курсують безкоштовні поїзда в усі регіони України", - підкреслила вона.

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