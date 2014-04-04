Кримчани можуть отримати свої пенсії в Херсоні, заявляють у Кабміні

В Україні, таном на 4 квітня профінансовано 3418,9 млн грн пенсійних виплат за квітень, що становить 16% від потреби на місяць.

Про це повідомила міністр соціальної політики Людмила Денісова під час прес-конференції для представників регіональних ЗМІ, інформує прес-служба Мінсоцполітики.

„За оперативною інформацією, в Україні вже профінансовано 16% від місячної потреби квітневих пенсій. Загалом на виплати пенсій у квітні буде направлено 21,4 млрд грн. На жаль, через відсутність технічних можливостей жителям Криму та Севастополя перерахувати кошти не вдалося”, – сказала Денісова.

Міністр зазначила, що для отримання пенсій кримчани можуть виїхати до найближчих регіонів, наприклад, до Херсону, написати там заяви на виплату пенсії й отримати кошти.

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Денісова запевнила, що всі види державної соціальної допомоги, в тому числі й пенсії, не тільки збережені, а й не зменшені.

„У цій непростій економічній ситуації уряд робить все можливе, аби найбільш незахищені громадяни не відчули на собі реалії сьогодення. Зокрема, у зв’язку з підвищенням тарифів на газ та тепло сім'ї з низькими доходами (а це майже 3,5 млн сімей) отримають право на компенсацію, що дорівнює різниці між вартістю комунальних послуг після і до підвищення. Таким чином, 4,5 млн сімей отримають державну підтримку, і розмір їхніх платежів за комунальні послуги не зміниться”, – підкреслила вона.

Міністр поінформувала, що на сьогодні в Україні спостерігається погіршення ситуації на ринку праці, зокрема, рівень безробіття зріс з 7,9% до 8,2%. За словами Денісової, це зумовлено економічною ситуацією, а також скороченням штату чиновників.

„Такі громадяни не залишаться без уваги держави, для них Державний центр зайнятості підготував 60 тис. вакансій, у тому числі й на високі посади”, – наголосила вона.