Кабмін затвердив програму захисту населення при підвищенні цін на газ і тепло

Як передає кореспондент УНІАН, про міністр соціальної політики України Людмила Денісова повідомила на брифінгу в Кабміні.

«Кабінет міністрів України остаточно затвердив програму надання соціальної допомоги», - сказала Денісова.

За її словами, на отримання допомоги зможуть претендувати сім'ї з неповнолітніми дітьми та інвалідами, а також із непрацездатними членами, чиї місячні доходи є низькими й для яких комунальні платежі перевищують 10% середньомісячного доходу.

«4,5 млн сімей із 16 млн сімей будуть захищені, й не платитимуть ні на гривню більше у зв'язку з підвищенням цін і тарифів», - сказала Денісова.

При цьому вона підкреслила, що система захисту населення передбачає отримання субсидії, компенсації різниці в тарифах або субсидії та компенсації одночасно - залежно від рівня доходів.

Механізм компенсації набуває чинності з 1 липня – з моменту підвищення цін на тепло. Механізм субсидії вже працює.

«Порядок оформлення компенсацій такий же, як був при отриманні субсидії. Не треба нести дві заяви – треба прийти в управління соцзахисту, написати заяву у вільній формі, фахівці підкажуть, на що може претендувати громадянин», - сказала Денісова, додавши, що на виплату компенсацій буде потрібно близько 2 млрд грн додаткових витрат бюджету.

Вона також нагадала, що імовірно субсидії отримали й далі отримуватимуть 809,4 тис. сімей, додатково право на субсидію отримали ще 185 тис. сімей.

«3,5 млн сімей, які раніше не отримували субсидій, одержать право на отримання компенсації (різниці в тарифах - УНІАН)», - сказала Денісова.

Раніше глава уряду Арсеній Яценюк зазначав, що в цілому близько 30% населення буде захищено при підвищенні вартості комунальних послуг.

"Це мільярдні кошти з держбюджету. Але ми знайшли ці гроші для того, щоб 30% українців не відчули підвищення цін на енергоносії та комунальні послуги", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Національна комісія з регулювання енергетики ухвалила рішення з 1 травня 2014 року підвищити мінімальний тариф на природний газ для потреб населення на 51,1% - до 1089 грн за тис. кубометрів із 720,54 грн за тис. кубометрів.

Раніше міністр фінансів Олександр Шлапак повідомив, що Кабінет міністрів підвищить ціну на газ для населення в середньому на 73% із 1 травня, тарифи на тепло – в середньому на 40% із 1 липня, і зрівняє ціну на газ для всіх категорій споживачів, які використовують лише газ для опалення й газ разом із центральним опаленням, на рівні 1309 грн.