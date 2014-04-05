Кабмін відкоригує закон про ПДВ на ліки - депутат

Про це повідомив народний депутат, представник депутатської групи «Суверенна Європейська Україна», член Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Володимир Дудка, який був присутній на сьогоднішньому засіданні уряду 5 квітня 2014 року.

За його словами, уряд вдалося переконати у найкоротші строки розтлумачити механізм оподаткування ліків та виробів медичного призначення на митно-пропускних пунктах України.

«Буде зроблено уточнення до закону, згідно з яким, митниця має брати 7% ПДВ на ліки, а не 20%, як вимагають зараз. Крім того, аптеки матимуть 2-місячні "канікули"для того, щоб перепрограмувати контрольно-касові апарати та облікові програми під облік 7% ПДВ. При цьому строки запровадження ПДВ не змінюються», – цитує Дудку його прес-служба.

Читайте такожЯценюк запевняє, що введення ПДВ на ліки допоможе боротися з фармацевтичною мафієюПарламентарій переконаний, що ці заходи мають якнайшвидше розблокувати надходження ліків до аптек.

«Отже, Кабінет міністрів України виправить ситуацію, яка виникла з оподаткуванням операцій на постачання лікарських засобів після набуття чинності 1 квітня 2014 року закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», - зазначив депутат.

«Зокрема, проблема полягає в тому, що на митно-пропускних пунктах від імпортерів лікарських засобів вимагають сплачувати ПДВ у розмірі 20%, в той час, як уряд задекларував у вищезазначеному законі ПДВ на ліки у розмірі 7%. На сьогодні це вже призвело до дефіциту імпортних ліків в Україні», - пояснив парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, згідно із Законом «Про запобігання фінансовій катастрофі», що набув чинності 1 квітня, в Україні вводиться ПДВ у розмірі 7% на операції з поставок ліків. Разом з тим, експерти і деякі народні депутати заявили, що норма в законі прописана недостатньо чітко, через що при ввезенні ліків ПДВ стягується в розмірі не 7%, а за загальною ставкою – 20%.

Читайте такожЦіни на ліки після введення ПДВ не зростатимуть - ШлапакУ зв'язку з цим в асоціації «ФармУкраїна» відразу ж заявили, що введення ПДВ на ліки може призвести до істотного подорожчання медикаментів і навіть колапсу на фармринку країни.

Разом з тим, міністр фінансів Олександр Шлапак заявив, що ПДВ на імпорт і первинний продаж лікарських засобів у розмірі 7% не призведе до зростання цін на препарати. Міністр пояснив, що ціни можна утримати за рахунок зниження рентабельності тих, хто на цьому заробляє.