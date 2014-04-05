Кабмін відкоригує закон про ПДВ на ліки - депутат

20:20, 05 квітня 2014
Соцполітика
0

Кабінет міністрів України має намір внести коригування до законодавства про ПДВ на ліки.

Закон про ПДВ на ліки змінять - депутат

Про це повідомив народний депутат, представник депутатської групи «Суверенна Європейська Україна», член Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Володимир Дудка, який був присутній на сьогоднішньому засіданні уряду 5 квітня 2014 року.

За його словами, уряд вдалося переконати у найкоротші строки розтлумачити механізм оподаткування ліків та виробів медичного призначення на митно-пропускних пунктах України.

«Буде зроблено уточнення до закону, згідно з яким, митниця має брати 7% ПДВ на ліки, а не 20%, як вимагають зараз. Крім того, аптеки матимуть 2-місячні "канікули"для того, щоб перепрограмувати контрольно-касові апарати та облікові програми під облік 7% ПДВ. При цьому строки запровадження ПДВ не змінюються», – цитує Дудку його прес-служба.

Читайте такожЯценюк запевняє, що введення ПДВ на ліки допоможе боротися з фармацевтичною мафієюПарламентарій переконаний, що ці заходи мають якнайшвидше розблокувати надходження ліків до аптек.

«Отже, Кабінет міністрів України виправить ситуацію, яка виникла з оподаткуванням операцій на постачання лікарських засобів після набуття чинності 1 квітня 2014 року закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», - зазначив депутат.

«Зокрема, проблема полягає в тому, що на митно-пропускних пунктах від імпортерів лікарських засобів вимагають сплачувати ПДВ у розмірі 20%, в той час, як уряд задекларував у вищезазначеному законі ПДВ на ліки у розмірі 7%. На сьогодні це вже призвело до дефіциту імпортних ліків в Україні», - пояснив парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, згідно із Законом «Про запобігання фінансовій катастрофі», що набув чинності 1 квітня, в Україні вводиться ПДВ у розмірі 7% на операції з поставок ліків. Разом з тим, експерти і деякі народні депутати заявили, що норма в законі прописана недостатньо чітко, через що при ввезенні ліків ПДВ стягується в розмірі не 7%, а за загальною ставкою – 20%.

Читайте такожЦіни на ліки після введення ПДВ не зростатимуть - ШлапакУ зв'язку з цим в асоціації «ФармУкраїна» відразу ж заявили, що введення ПДВ на ліки може призвести до істотного подорожчання медикаментів і навіть колапсу на фармринку країни.

Разом з тим, міністр фінансів Олександр Шлапак заявив, що ПДВ на імпорт і первинний продаж лікарських засобів у розмірі 7% не призведе до зростання цін на препарати. Міністр пояснив, що ціни можна утримати за рахунок зниження рентабельності тих, хто на цьому заробляє.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter