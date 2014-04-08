Кабмін визначив, хто і як буде отримувати субсидії на оплату компослуг

Кабінет міністрів України затвердив порядок призначення і надання населенню компенсацій (субсидій) в умовах зростання тарифів на комунальні послуги.





Відповідне рішення закріплене постановою уряду №83 від 5 квітня 2014 року.

Згідно з документом, компенсація нараховуватиметься сім'ям, середньомісячний сукупний дохід яких за останні півроку не перевищує суми прожиткових мінімумів для членів сім'ї (зареєстрованих у одному місці проживання).

У випадку, якщо у когось з працездатних членів сім'ї дохід відсутній, під час розрахунку сукупного доходу сім'ї його дохід приймається на рівні прожиткового мінімуму.

Розмір субсидії визначатиметься як різниця між рахунком на комунальну послугу до підвищення тарифу і після підвищення. А компенсація надаватиметься лише у межах затверджених норм споживання. Водночас у разі неповної оплати комунальних послуг громадяни втрачатимуть право на субсидії.

Документом передбачено, що призначати субсидії будуть управління праці і соціальної політики міськдержадміністрацій, а також виконкоми місцевих рад. А джерелом виплати субсидій будуть субвенції з держбюджету місцевим бюджетам.

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Як повідомляв УНІАН, раніше про затвердження програми захисту найнезахищеніших верств населення, які можуть постраждати у результаті підвищення цін на газ і тепло, вже заявляла міністр соціальної політики Людмила Денісова. За її словами, на отримання допомоги зможуть претендувати сім'ї з неповнолітніми дітьми та інвалідами, а також з непрацездатними членами, чиї місячні доходи є низькими і для яких комунальні платежі перевищують 10% середньомісячного доходу. У цілому, субсидії і компенсації мають покрити близько 4,5 млн сімей в Україні.