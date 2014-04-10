Депутати не змогли вирішити проблему з оподаткуванням ліків

Верховна Рада України не підтримала урядовий проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства (№4645).

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття його за основу та в цілому проголосували лише 204 народні депутати із 282, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, фракція Партії регіонів не голосувала, а від групи "Економічний розвиток" проголосували 7 депутатів.

Законопроектом пропонувалося, зокрема, збільшити ставку акцизного податку на транспортні засоби за кодом 8703 33 19 00 згідно із УКТЗЕД з 1,09 євро на 2,18 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна, яка з технічних причин не була включена до Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні».

Крім того, пропонувалося узгодити окремі норми Податкового кодексу України з нормами Митного кодексу України; здійснити редакційну правку з метою усунення подвійного трактування норми стосовно оподаткування ПДВ операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення за ставкою 7%.

Зокрема, планувалося уточнити, що за ставкою 7% оподатковуються «операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України» лікарських засобів і виробів медичного призначення.

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Також пропонувалося запровадити обов’язкове оприлюднення списку платників ПДВ, які отримують відшкодування з Державного бюджету України; призупинити у період до 1 липня 2014 року норми Податкового кодексу України про застосування ставки 5% для процентів для узгодження окремих норм щодо набрання чинності.

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У зв'язку зі зміною Національним банком України порядку встановлення і використання офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів (які набрали чинності 4 квітня 2014 року), вносяться зміни до Податкового та Митного кодексів, якими встановлено норми щодо правил перерахунку іноземної валюти у валюту України при здійсненні митних формальностей та нарахуванні митних платежів.



