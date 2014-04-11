Крим може розраховувати лише на 700 тисяч туристів замість 6 млн у минулому році

На тлі торішніх 6 млн відпочиваючих в цьому році Крим може прийняти близько 700 тисяч, прогнозує екс-міністр курортів і туризму АРК Олександр Лієв.

Про це, як передає сайт "Новини Криму", він повідомив в інтерв'ю «Коментарям».

Читайте такожРосія визнала - курортний сезон в Криму зірвано«Якщо в травні анексія Криму не буде визнана світом, між Україною і Росією щодо Криму не буде встановлено ніяких домовленостей, і ситуація залишиться в підвішеному стані, тоді можна припускати значне зниження туристичного потоку», - сказав Лієв.

За його даними, туристичний потік з України до Криму, який раніше з 6 млн осіб становив 4 млн, в сьогоднішніх реаліях буде скорочено відсотків на 90, а то і більше. «Крім перманентно виникаючих труднощів перетину кордону, є основний фактор, на підставі якого людина приймає рішення, куди їй поїхати, - безпека. Є, звичайно, екстремали, але їх зазвичай менше 1%», - зазначив екс-міністр.

Читайте такожВідпочинок без КримуВін підкреслив, що кількість російських туристів у загальному потоці в Крим становила 1,5 млн осіб. З них майже мільйон добиралися поїздом через Україну.

«Зараз цей маршрут самими росіянами і їх пропагандистами перетворений в ризиковий маршрут. По факту це не так, росіянам у дорозі нічого не загрожує, але російська пропаганда робить зовсім інші висновки», - зазначив Лієв. І додав, що з цієї ж причини з 300 тис. росіян, які їхали в Крим на машинах з російськими номерами, можна тепер розраховувати тільки на дуже екстремальних туристів, які ризикнуть їхати через нестабільну Україну».

Добиралися літаком в Крим майже 200 тис. росіян, уточнив Лієв. Аеропорт «Сімферополь» приймає в рік мільйон пасажирів, з них туристів - 500 тис. осіб, з яких росіян - 200 тис., решта - туристи з України, Білорусії, Прибалтики, Туреччини тощо. «Щоб Криму зберегти ці 500 тис., треба буде дуже добре постаратися, це дуже складно», - зазначив екс-міністр.

Нагадаємо, Лієв призначений заступником гендиректора Національної телекомпанії України. До цього президія СРеКа прийняла рішення внести його в «чорний список» осіб, перебування яких небажане на території півострова. Екс-міністр назвав дане рішення ударом в спину.