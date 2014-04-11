У Кабміні через інфляцію обіцяють провести індексацію пенсій

Незважаючи на ситуацію в країні, соціальна сфера працює стабільно і безперебійно. Про це заявила міністр соціальної політики Людмила Денісова, виступаючи на нараді з головами обласних державних адміністрацій, міськими головами, керівниками силових структур, представниками промисловості Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей, яку провів прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики.

"Влада усвідомлює, в яких умовах опинилася країна, при цьому ми так само розуміємо, що нашої підтримки вимагає кожен громадянин нашої держави. Саме тому, незважаючи на дефіцит державного бюджету та жорстку економію, всі види державної соціальної допомоги збережені. Крім того, всі виплати здійснюються своєчасно і за графіком”, – наголосила Денісова.

Міністр повідомила, що вже найближчим часом уряд прийме постанову, відповідно до якої збільшиться розмір щорічної разової грошової допомоги до 5 травня ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань. Також, за її словами, буде проведена індексація пенсій, оскільки на сьогодні інфляція становить 3%.

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"У зв’язку з підвищенням тарифів на газ та тепло уряд розробив спеціальну програму, завдяки якій сім'ї з низькими доходами (а це майже 3,5 млн сімей) отримають право на компенсацію, що дорівнює різниці між вартістю комунальних послуг після і до підвищення. Приблизно ще один мільйон сімей будуть захищені програмою житлових субсидій. Таким чином, 4,5 млн сімей отримають державну підтримку і розмір їх платежів за комунальні послуги не зміниться”, – зазначила Денісова.

Міністр наголосила, що уряд робить все можливе, аби в цій непростій ситуації максимально мінімізувати негативні наслідки складного економічного становища для громадян України.