Російські ЗМІ хочуть захопити кримський медіа-ринок

Федеральні видання кинулися в Крим. Як з'ясували «Известия», свої представництва на півострові створять «Аргументи і факти» і «Російська газета», а «Комсомольская правда» розширить штат і вдвічі збільшить тиражі. Після зміни влади в Україні видавці опинилися в блокаді і вирішили переорієнтуватися на ринок нового російського суб'єкта.

Як пояснив «Известиям» головний редактор «АіФ» і президент ВД «Аргументи і факти» Микола Зятьків, російські видання цікавляться Кримом з економічних міркувань. З одного боку, республіканський ринок вільний, з іншого - РГ, «Комсомолка», «АіФ» і інші російські видання закривають свої підрозділи в Українічерез цензуру з боку місцевої влади.

Так з 10 квітня редакція газети «Життя» в Україні припинила роботу.

Крим у цьому зв'язку - ринок дуже цікавий і вигідний для ЗМІ, адже в літній період попит на пресу збільшується в кілька разів.

"Зараз ми шукаємо партнерів в Криму, які займуться випуском, - продовжує Зятьків. - Наші представники провели переговори з декількома зацікавленими людьми. Ми сформулюємо вимоги і оголосимо відкритий конкурс. Переможці будуть випускати «АіФ» по франшизі. Ми дамо їм права і федеральний контент, а вони, в свою чергу, будуть платити за їх використання".

Минулого місяця «АіФ» придбав московський уряд. Нові власники пообіцяли не втручатися в редакційну політику. Найближчим часом керівництво «АіФ» має намір зібрати редакцію в Криму і поширювати тижневик тиражем понад 5 тис. примірників.