Населення України в лютому скоротилося на 15,6 тис. осіб

Чисельність населення України в лютому 2014 року скоротилася на 15,6 тис. осіб і на 1 березня становила 45 млн 395 тис. жителів, повідомила Державна служба статистики України.

За інформацією Держстату, кількість новонароджених на 1 березня становила 81 794 осіб, померлих - 119 563 осіб.

У січні населення України скорочувалася і на 1 лютого становила 45 млн 410 тис. осіб.

Порівняно з показником на 1 березня 2013 року населення скоротилося на 133,8 тис. осіб.

Згідно з прогнозом ООН, при збереженні динаміки скорочення населення до 2030 року населення України може зменшитися до 39 млн осіб.

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