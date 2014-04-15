В Україні визначили міста, де легше знайти роботу

У Тернопільській області найменші зарплати - там люди в середньому отримують 2359 грн. Робочих місць немає - всього працевлаштовано 56%. Саме цей регіон займає першу позицію за рівнем безробіття у рейтингу соціального захисту громадян, представленому Наталією Королевською, передає ТСН.uа.

Соціальний рейтинг регіонів - це перший проект Інституту соціального захисту громадян, співзасновником якого є Наталія Королевська. Проект показує правдиву ситуацію в країні.

"Найкращі фахівці детально проаналізували кожну область за шістьма ключовими напрямками: стан ринку праці, можливість працевлаштування, рівень безробіття, рівень оплати праці, захист сім'ї та дітей, оздоровлення дітей. Таким чином, можна побачити реальну ситуацію, яку часто намагаються сховати за допомогою жонглювання цифрами", - розповіла екс-міністр соціальної політики Наталія Королевська.

Так, легше знайти роботу в Києві, Харківській та Дніпропетровській областях. А от у західних областях і на Полтавщині - навпаки. Тут найбільший рівень безробіття. В Одеській, Вінницькій, Черкаській, Дніпропетровській і Харківській областях - більше всього шансів влаштуватися на роботу через центри зайнятості.

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У 2013 році, згідно реального індексу, найбільш високі зарплати отримували люди в Херсоні, Кіровограді, Миколаєві, Вінниці, Києві, Тернополі, Івано-Франківську та Чернівцях. Тоді як у Закарпатті, Запорізькій, Харківській, Чернігівській та Миколаївській областях був найвищий рівень заборгованості. Не менш важливим чинником рівня життя є кількість усиновлень. Реальні показники по Україні такі: усиновити дитину найчастіше беруться в Херсонській, Черкаській, Волинській, Київській та Чернівецькій областях. Створює рейтинг команда фахівців, які безпосередньо працюють з людьми на місцях. Наші експерти - найкращі в країні і знають, чим живе кожен регіон. Вони досліджують головні животрепетні питання українців - чим живе кожен і чого потребує. Співзасновник і директор Інституту Василь Костриця, заслужений професор Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України запевнив, що головне завдання Інституту - стати соціальним щитом для людей: "Щоб кожен пенсіонер, чорнобилець або соціальний працівник розумів загальний напрямок руху і міг побачити себе через рік, три, п'ять, десять років. Робота над документом вже завершується. І скоро ми презентуємо його громадськості", - розповів він.

У свою чергу, голова експертної ради Інституту, доктор економічних наук, проректор Київського національного економічного університету Анатолій Колот, зазначив, що розроблений командою Наталії Королевської Соціальний рейтинг, дозволить безперервно моніторити розвиток соціальної сфери у кожному регіоні, виявляти і блискавично вирішувати проблеми.

"Коли я працювала міністром соціальної політики, я своїми очима побачила стільки людського горя, що, скажу чесно, мені було дуже складно стримувати емоції і не приймати все близько до серця. Ті, хто колись бував у санаторіях для ветеранів, інтернатах для дітей-інвалідів та дітей-сиріт, реабілітаційних центрах, територіальних центрах соціальної допомоги зрозуміють, про що я кажу. Пропрацювавши рік на посаді міністра, для себе я зрозуміла, що тепер проблеми і біль усіх, хто потребує підтримки та захисту, це вже мої проблеми", - сказала Королевська.

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