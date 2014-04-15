Обсяг соцвиплат у першому кварталі зріс майже до 64 млрд грн

Обсяг пенсійних та інших соціальних виплат у першому кварталі 2014 року становив 63,7 млрд грн, що на 1,5 млрд грн (3%) більше аналогічного показника 2013 року, йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України (ПФ), розміщеному на відомчому сайті.

«Загальна сума витрат на пенсійні та інші заплановані виплати в січні-березні 2014 року становила 63,7 млрд грн, що на 1,5 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Пенсії призначено 108,4 тис. громадян, а 139 тис. працюючих пенсіонерів проведено перерахунок пенсій», - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ПФ підкреслили, що пенсіонери, які переїхали з Криму, також отримують пенсії. За інформацією Фонду, з 24 березня до органів відомства звернулися 1416 громадян із проханням організувати їм пенсійні виплати за новим місцем проживання.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр соціальної політики Людмила Денісова зазначала, що, незважаючи на ситуацію в країні, соціальна сфера працює стабільно й безперебійно. За її словами, найближчим часом уряд прийме постанову, відповідно до якої збільшиться розмір щорічної разової грошової допомоги до 5 травня ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань. Також буде проведено індексацію пенсій, оскільки на сьогоднішній день інфляція становить 3%.

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