В Україні рівень безробіття знизився до 1,8%

Рівень безробіття в Україні в березні знизився до 1,8% проти показника 1,9% в лютому і січні цього року, повідомляє Державна служба статистики України.



В абсолютних цифрах кількість безробітних становила 512,8 тис. чоловік, із яких допомогу одержували 415,2 тис. чоловік.

Розмір допомоги з безробіття в середньому зріс на 127 грн і становив 1268 грн.

Навантаження на одне робоче місце становило 7 осіб на місце.

Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні в лютому залишився на січневому рівні й становив 1,9% до загальної кількості працездатного населення країни. Кількість безробітних становила 536,3 тис. чоловік, із них допомогу з безробіття одержували 442,5 тис. чоловік. При цьому середній розмір допомоги з безробіття скоротився на 34 грн – до 1141 грн.

