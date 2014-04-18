Кабмін фінансує тільки захищені видатки держбюджету - Шлапак

В даний час уряд фінансує лише захищені витрати держбюджету, заявив у своєму виступі в парламенті міністр фінансів України Олександр Шлапак.

Міністр відзначив, що колишній уряд чинив тиск на курс національної валюти за рахунок надмірного використання коштів на капітальні витрати, викидаючи величезні кошти з єдиного казначейського рахунку.

«Саме цього у нас немає. Ми оплачуємо лише захищені витрати. Це заробітна плата, допомога сім'ям з дітьми, витрати на армію, відшкодування податку на додану вартість, і я хочу на цьому наголосити. Є жорстка позиція уряду і прем'єр-міністра з цього питання», - сказав Шлапак.

Міністр наголосив, що це дозволяє знизити тиск на валютний ринок і допомогти Національному банку справитися з валютною кризою без витрачання золотовалютних резервів.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”, що передбачає скорочення дохідної частини бюджету на 2014 рік на 24,7 млрд грн і скорочення витрат на 23,8 млрд грн при дефіциті бюджету в обсягу 68,5 млрд грн.

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