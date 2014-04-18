Обсяг кредитів Пенсійному фонду на початок березня становив 51 млрд гривень

Обсяг кредитів, виданих Пенсійному фонду України з державного бюджету, на момент початку роботи нового уряду становив 51 млрд грн, заявив під час виступу в парламенті на Годині питань до уряду міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Бюджет був змушений гасити квазідефіцити інших структур. На момент нашого приходу (початок роботи нового уряду - УНІАН) тільки кредитів Пенсійному фонду було видано на 51 млрд грн», - сказав міністр.

При цьому він відзначив, що не менші кошти витрачалися на погашення дефіцитів інших структур.

«Дефіцит бюджету НАК «Нафтогаз України» тільки на цей рік становить 46 млрд грн. Така структура, як «Укравтодор», - близько 67% доходів відправляла на погашення кредитів. А по суті це не доходи, а кошти бюджету», - відзначив Шлапак.

Крім того, він повідомив, що по факту на початок березня в економіці країни переплати за податком на прибуток становили близько 37 млрд грн, неповернений ПДВ – більш як 20 млрд. "При цьому на єдиному казначейському рахунку був нуль, а зобов'язань - на 80 млрд грн. Ми "з'їли" 33 млрд грн спеціального фонду бюджету, 29 млрд місцевих бюджетів, 10 млрд – соціальних фондів", - сказав Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2013 рік з доходами 230,3 млрд грн, витратами 252,1 млрд грн і дефіцитом 21,8 млрд грн, що на 5,4 млрд грн (24,8%) менше фактичного показника у 2012 році. Разом з тим, до грудня 2013 року стан державних фінансів опинився у такому плачевному стані, що виплата пенсій стала можливою лише із залученням кредитів, в першу чергу з бюджету. При цьому бюджет наповнювався за допомогою виходу Мінфіну на внутрішній ринок запозичень.

