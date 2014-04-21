Мігрантів у РФ зобов'язали підтверджувати знання мови, історії та законів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, президент РФ Володимир Путін підписав Федеральний закон «Про внесення змін до Федерального закону «Про правовий стан іноземних громадян у Російській Федерації».

Федеральний закон прийнятий Державною Думою 4 квітня 2014 року і схвалений Радою Федерації 16 квітня 2014 року.

«Федеральний закон спрямовано на вдосконалення міграційного законодавства Російської Федерації в частині, що стосується введення обов'язкового документального підтвердження знання російської мови, історії та основ законодавства Російської Федерації для іноземних громадян, які отримують дозвіл на тимчасове проживання, посвідку на проживання, дозвіл на роботу або патент, за винятком висококваліфікованих фахівців», - йдеться в повідомленні.

Федеральним законом до Федерального закону «Про правовий стан іноземних громадян у Російській Федерації» вносяться відповідні зміни й визначається порядок підтвердження іноземними громадянами володіння російською мовою, знання історії Росії та основ законодавства Російської Федерації.

Крім того, Федеральним законом передбачено, що іноземні громадяни, яким посвідка на проживання або дозвіл на роботу були видані до 1 січня 2015 р., подають документ, що підтверджує володіння російською мовою, знання ними історії Росії та основ законодавства Російської Федерації, при подачі заяви про подовження терміну дії раніше виданої посвідки на проживання або дозволу на роботу.

Читайте такожУ РФ набув чинності закон про спрощений порядок отримання громадянства для російськомовнихУ законі зазначається, що звільнення поширюється на студентів закладів профосвіти і вишів, які мають державну акредитацію за основними професійними програмами.

Федеральним законом встановлюється, що іноземний громадянин зобов'язаний підтвердити володіння російською мовою, знання історії Росії та основ законодавства Російської Федерації спеціальним документом. Це може бути сертифікат, документ державного зразка про освіту (на рівні не нижче основної загальної освіти), виданий освітнім закладом на території держави, яка входила до складу СРСР, до 1 вересня 1991 року. Це також документ про освіту і (або) про кваліфікацію, виданий особам, які успішно пройшли державну підсумкову атестацію на території Російської Федерації з 1 вересня 1991 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Федеральної міграційної служби Росії, в Росії працюють понад 1 млн громадян України.