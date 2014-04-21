Мінсоцполітики: Уряд проіндексує мінімальну зарплату з травня
Уряд має намір проіндексувати мінімальну заробітну плату та пенсію з урахуванням показника рівня інфляції з травня.
Про це повідомила під час брифінгу в Кабміні міністр соціальної політики Людмила Денисова . "Мінімальна заробітна плата і пенсія будуть проіндексовані на той показник інфляції, який вже є" , - зазначила вона, - Ми зобов'язані це зробити. З травня ми це зробимо".
Згідно офіційних даних, оприлюднених Національним банком України, інфляція в березні в порівнянні з лютим 2014 р. склала 2,2 %, прискорюючи тим самим за цей період в 3,7 разів.
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Рівень інфляції з початку цього року, за даними НБУ, склав близько 3 %.
Крім цього, в березні збільшився індекс споживчих цін - до 3,4 % в порівнянні з лютим - на 1,2 %.
Прожитковий мінімум на сьогоднішній день складає 1176 грн і мінімальна зарплата - 1218 грн.