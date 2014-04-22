Працівникам «Укравтодору» обіцяють погасити борг із зарплати до травня
Уряд обіцяє до 1 травня погасити 355 млн грн боргу із зарплати працівникам «Укравтодору».
Уряд України обіцяє погасити близько 355 млн. грн простроченої заборгованості із заробітної плати перед працівниками "Укравтодору" до першого травня, повідомив під час прямої лінії голова Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) Валерій Черненко.
"До першого травня повинні погасити всі борги", - сказав Черненко.
Голова інспекції повідомив, що це доручення віце-прем'єра з регіональної політики Владимира Гройсмана.
Як повідомляв УНІАН, минулого тижня голова "Укравтодору" Олександр Малін повідомив, що невиконання "Укравтодором" робіт з ямкового ремонту пов'язане із заборгованістю із заробітної плати перед працівниками і відсутністю коштів на закупівлю пально-мастильних матеріалів і матеріалів для виконання робіт.
Загалом "Укравтодор" у 2014 році має намір спрямувати 3 млрд грн на ремонт доріг.
Довідка УНІАН. Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра інфраструктури.