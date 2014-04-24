Українські товари в торгових мережах подорожчають мінімум на 10-15% - експерт

Вартість товарів українського виробництва в торгових мережах найближчими місяцями зросте щонайменше на 10-15% через нестабільність в країні, девальвацію гривні і загальну інфляцію.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз журналістам озвучив директор департаменту маркетингу компанії "Український рітейл" В’ячеслав Медведєв.

«Не менше ніж на 10-15% (зростуть ціни на товари – УНІАН). Вони вже зростають і вже є десь 10% зростання», – сказав він.

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За словами Медведєва, вартість імпортних товарів через девальвацію національної валюти зросте ще істотніше відповідно до зниження курсу гривні. При цьому експерт відзначив, що частка таких товарів на полицях торгових мереж України не перевищує 25-30%.

Разом з тим, він зазначив, що подальше зростання цін залежатиме від політичної та економічної ситуації в країні, а також валютних коливань.

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Як повідомляв УНІАН, з початку цього року курс гривні до долара США знизився більш ніж на 50%, досягнувши 11 квітня на міжбанківському валютному ринку піку в 13,80 грн/дол. Після цього національна валюта почала поступово зміцнюватися, досягнувши вранці 24 квітня 11,45/11,65 грн за долар.

