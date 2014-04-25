Пенсії і соцвиплати в східних регіонах виплачуються без затримок - Денісова

Пенсії та соціальна допомога, зокрема допомога на дітей, у східних областях України виплачуються своєчасно й у повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявила міністр соціальної політики Людмила Денісова.

«У східних регіонах жодних проблем немає. На 100% була профінансована пенсія. Пенсія закрита по всій Україні, включаючи східні регіони. Немає жодних проблем із виплатою дитячої допомоги», - сказала Денісова.

Водночас міністр зазначила, що були проблеми з доставкою пенсій до Слов'янська.

«Була затримка з доставкою пенсії. Це 135 осіб, у восьми селах. Але її сьогодні доставили в супроводі правоохоронних органів», - додала Денісова.

Раніше, міністр фінансів України Олександр Шлапак повідомляв, що податкові платежі зі східних регіонів також надходять у звичайному режимі.