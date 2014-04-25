У Мінсоцполітики запевняють, що квітневі пенсії профінансовані в повному обсязі

Пенсійні виплати за квітень в Україні профінансовані в повному обсязі на суму 20,2 млрд грн, повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики.

“Згідно з графіком пенсійних виплат, з 4 по 25 число кожного місяця, квітневі пенсії вже профінансовані на 99,5%. Таким чином, кожний із 13,5 млн пенсіонерів, що проживають в Україні, одержить свою пенсію вчасно", - цитує прес-служба міністра соціальної політики Людмилу Денисову.

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За даними Мінсоцполітіки, станом на 24 квітня завершено фінансування виплати пенсій банківськими установами і через поштові відділення.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінсоцполітіки повідомило, що кількість пенсіонерів, які одержують пенсію і грошову допомогу в Україні, становить 13,5 млн осіб. Середній розмір пенсій в Україні на 1 січня 2014 року становив 1 тис. 526 грн.