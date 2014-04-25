Середня зарплата в Україні збільшилася до 3244 гривень

Середня заробітна плата одного штатного працівника в Україні в січні-березні 2014 року збільшилася порівняно з першим кварталом минулого року на 5,3% - до 3244 грн, повідомила Державна служба статистики України.

За даними Держстату, середня зарплата в Україні в березні 2014 року збільшилася на 5,8% порівняно з лютим цього року — до 3586 грн.

Найвища середня зарплата в першому кварталі зафіксована в Києві — 5026 грн, що на 6% більше аналогічного періоду минулого року, а найнижча — в Тернопільській області в розмірі 2277 грн.

За даними Держстату, найвищий рівень зарплат у першому кварталі 2014 року зафіксований в авіаційному транспорті – 9920 грн, а найнижчий — у сфері поштового зв'язку та кур'єрської діяльності – 1856 грн.

Зарплати вище середньої в першому кварталі зафіксовано у сфері фінансів і страхування – 6663 грн, у науково-технічній діяльності – 4858 грн, у сфері інформації та телекомунікацій – 4668 грн. Зарплати в бюджетній сфері традиційно виявилися суттєво нижчими середнього показника. Зокрема, середня зарплата у сфері охорони здоров'я в січні-березні становила 2283 грн, у сфері освіти – 2535 грн.

Кількість найнятих робітників у березні цього року порівняно з лютим залишилася на тому ж рівні, що й у лютому, - 9,97 млн осіб. У середньому один штатний працівник у березні відпрацював 136 годин.

Як повідомляв УНІАН, середня зарплата штатного працівника в Україні в лютому 2014 року збільшилася порівняно з січнем на 1,3%, а порівняно з лютим 2013 року на 4,8% - до 3189 грн.

Реальний дохід одного українця в 2013 році становив 26,2 тис. грн, що на 8% більше аналогічного показника 2012 року, що становив 23,9 тис. грн.

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