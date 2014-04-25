Борги із зарплати в Україні зросли до 1,13 млрд гривень

Заборгованість із заробітної плати в Україні у березні збільшилася порівняно з показником лютого на 12,8% і становить 1,13 млрд грн, йдеться у повідомленні Державної служби статистики.

За даними Держстату, порівняно з початком 2014 року заборгованість із зарплати збільшилася на 39,3%, а порівняно з березнем 2013 року - на 4,4%.

Як зазначається, 64,5% заборгованості - борги економічно активних підприємств, 31,3% - підприємств-банкрутів, а 4,2% - економічно неактивних підприємств.

Найбільший обсяг заборгованості зафіксовано в промисловості - 510,45 млн грн, у сільському господарстві - 32,9 млн грн. У регіональному розрізі найбільший обсяг заборгованості сформувався у Київській області - 147,7 млн грн, Харківської - 132 млн грн і Донецькій - 109,2 млн грн. При цьому найменший обсяг зафіксовано в Чернівецькій області - 3,7 млн грн та Закарпатській - 5,2 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, заборгованість із заробітної плати в Україні у лютому збільшилася порівняно з показником січня на 190 млн грн (23,5%) і становила 998 млн грн.

Рівень безробіття в березні знизився до 1,8% проти 1,9% у лютому та січні поточного року.