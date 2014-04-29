Доходи туристичної сфери України за рік упали на 2,4%

Доходи суб'єктів туристичної галузі України у 2013 році знизилися на 2,4% порівняно з 2012 роком - до 6,497 млрд грн, повідомила Державна служба статистики.

За даними відомства, із загальної суми доходів 95,4% (6,2 млрд грн) отримали юридичні особи, решта 4,6% доходів (296,9 млн грн) отримали фізособи-підприємці.

Згідно з повідомленням, мережа суб'єктів туристичної діяльності (юридичні та фізичні особи) в Україні у 2013 році зросла на 6,5% - до 5,7 тис. При цьому в структурі мережі за видами туристичної діяльності найчисленніша категорія - турагенти (75% від загальної кількості суб'єктів), найменша категорія - суб'єкти, що здійснюють екскурсійну діяльність - 8,4%.

У Держстаті зазначили, що у структурі юридичних осіб, які здійснювали туристичну діяльність минулого року, 33,1% склали туроператори (945 суб'єктів), 62,9% - турагенти (1 799 суб'єктів) і лише 4% - суб'єкти, які здійснюють екскурсійну діяльність (115).

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Разом з тим, за інформацією Держстату, кількість туристів - громадян України, яких обслуговували суб'єкти туристичної галузі, у 2013 році зросла на 18% порівняно з 2012 роком - до 3,2 млн осіб. При цьому кількість іноземних туристів, обслужених вітчизняними суб'єктами туристичної галузі, минулого року знизилася на 14% - до 232 тис. осіб. Для більшості туристів (86%) основною метою подорожі була організація дозвілля та відпочинку.

Як повідомлялося, минулого року Держстат опублікував дані, згідно з якими доходи суб'єктів туристичної галузі України у 2012 році зросли на 41,6% порівняно із 2011 роком - до 6,991 млрд грн.