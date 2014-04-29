Рада може звільнити від податків деякі ліки

Народні депутати від депутатських груп "Суверенна європейська Україна" і "Економічний розвиток" пропонують Верховній Раді у зв'язку з неузгодженістю деяких законодавчих актів звільнити від оподаткування деякі лікарські засоби і медичні вироби, які оподатковуються ввізним митом за ставкою 8,5%.

Авторами відповідного законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування митом лікарських засобів і виробів медичного призначення (№ 4768 від 24 квітня 2014 року) є депутати Володимир Дудка, Андрій Шипко, Віктор Развадовський та Ігор Єремєєв.

«У зв'язку з неузгодженістю деяких законодавчих актів мають місце факти оподаткування деяких лікарських засобів, дозволених для застосування в Україні і внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також виробів медичного призначення ввізним митом за ставкою вісім з половиною відсотків. Зрозуміло, що тягар сплати цього мита лягає не на тих, хто продає лікарські засоби і вироби медичного призначення, а на тих, кому вони необхідні, тобто на населення», - зазначається у пояснювальній записці до законопроекту.

На думку авторів ініціативи, деякі ліки і вироби медпризначення, які мають попит, мають завищені ціни, незважаючи на те, що дана продукція необхідна категорії громадян, яка і без того потребує підтримки з боку держави.

“Завданням законопроекту є зниження цін на вказану продукцію шляхом зменшення її вартості на розмір мита, яке зараз є однією з істотних складових ціни», - зазначається у пояснювальній записці.

Зокрема, законопроект передбачає внесення змін до Митного кодексу України і Закону України «Про Митний тариф України» у частині звільнення від оподаткування ввізним митом лікарських засобів і виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Автори законопроекту не включили даний перелік до проекту закону.

“Очікується, що у зв'язку з ухваленням акту буде усунена неузгодженість, яка сьогодні існує у законодавстві щодо оподаткування митом лікарських засобів і виробів медичного призначення. Крім того, очікується зниження цін на вказану продукцію, що підвищить соціальний захист найнезахищеніших верств населення України".

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Як повідомляв УНІАН, громадські організації, виступаючи від імені споживачів, неодноразово заявляли, що ціни на імпортні ліки в Україні вище, ніж у сусідніх країнах. Більше того, зростання цін пов'язане не тільки з коливанням курсу валют і введенням 7-відсоткового ПДВ на імпорт ліків, а й із зловживанням аптечних мереж, дистриб'юторів, виробників.

23 квітня Антимонопольний комітет України заявив про початок дослідження українського ринку роздрібної торгівлі лікарськими засобами у зв'язку з численними зверненнями громадян з приводу істотного подорожчання ліків.

Довідка УНІАН. В Україні зареєстровано 12,9 тис. лікарських засобів. З них приблизно 3,7 тис. вітчизняного і 9,2 тис. іноземного виробництва. Державному регулюванню підлягають приблизно 4,5 тис. найменувань лікарських засобів. При цьому вартість лікарських препаратів вітчизняного виробництва у 2013 році була приблизно у 4 рази менше вартості ліків іноземного виробництва.

У 2013 році кількість аптек становила 14,8 тис., включаючи 3,4 тис. у сільській місцевості.

