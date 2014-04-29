Субсидії на оплату компослуг коштуватимуть бюджету 3 млрд гривень

На фінансування програми компенсації комунальних послуг знадобиться 3 млрд грн. Дане питання вже узгоджено з МВФ і ці кошти закладені у державному бюджеті. Про це у ході робочої наради з адміністративним активом Одеської області заявила міністр соціальної політики Людмила Денісова, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

"Незважаючи на підвищення тарифів, з 1 липня 4,5 млн сімей не платитимуть ні копійки більше. Їм буде надана державна підтримка і розмір їх платежів за комунальні послуги не зміниться", - сказала Денісова.

Міністр підкреслила, що цього вдалося досягнути завдяки житловим субсидіям, які будуть надані 1,5 млн сімей. Крім того, за її словами, ще 3,5 млн сімей отримають компенсацію при оплаті житлово-комунальних послуг.

Також Денісова запевнила, що всі квітневі пенсії та виплати малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з дітьми, дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства виплачено. Більше того, вже розпочато фінансування державних соціальних допомог і пенсійних виплат травня. "Гарантую, всі ветерани та люди похилого віку отримають належні їм виплати вчасно", - наголосила вона.

Наразі, зауважила міністр, міністерство працює над тим, аби погасити борги по фондах соціального страхування.

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Як повідомляв УНІАН, 27 березня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що заради уникнення банкрутства країни уряд вимушений піти на низку непопулярних заходів, серед яких - підвищення тарифів на енергоносії для населення. Разом з тим, Яценюк зазначив, що разом з підвищенням тарифів для населення, уряд має намір ввести комплексну програму субсидування малозабезпечених верств населення. За його словами, учасниками даної програми зможуть стати близько 30% українців, а обсяг субсидії досягатиме 500 грн.

За даними Державної служби статистики, в січні-березні 2014 року жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 26,1 млн грн, що на 8,7 млн грн (на 25%) менше, ніж у січні-березні 2013 року. Згідно з повідомленням, із загальної суми у міській місцевості субсидії призначені у розмірі 23,6 млн грн, у сільській – 2,5 млн грн.

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За інформацією Держстату, субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП у січні-березні п.р. було призначено 182,2 тис. сімей (92,4% загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями), з них у міській місцевості – 137,4 тис., у сільській – 44,8 тис. сімей. Порівняно з січнем-березнем 2013 року кількість сімей, яким були призначені субсидії, зменшилася на 56,7 тис. (на 23,7%).

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у березні 2014 року порівняно з відповідним періодом минулого року знизився на 6,9% – до 88,4 грн.

