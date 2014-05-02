Путін заборонив у Росії позикову працю

Президент Володимир Путін 1 травня підписав закон, який вводить заборону на позикову працю, повідомляє Вести.Экономика.

Закон дає визначення позиковій праці. Позиковою є праця, що здійснюється працівником за розпорядженням роботодавця в інтересах, під керуванням і контролем фізичної або юридичної особи, яка не є роботодавцем працівника.

Наприклад, працівник перебуває на обліку в агентстві зайнятості, і агентство здає працівника в оренду підприємству. Така праця є позиковою. При цьому тимчасовий роботодавець не надає працівнику повний пакет соцгарантій.

Новий закон визначає особливості регулювання і організації праці працівників, які направляються роботодавцем до іншої фізичної або юридичної особи за договором про надання праці працівників (персоналу). Праця працівників, направленв в іншу організацію за договором про надання праці, не є позиковою.

Тепер надавати працю працівників (персоналу) можуть приватні агентства зайнятості, які пройшли акредитацію. Суб'єкти малого і середнього підприємництва, що використовують пільговий режим оподаткування, не можуть виступати в якості агентств зайнятості.

Закон визначає вимоги до акредитації приватних агентств зайнятості: наявність у агентства статутного капіталу в розмірі не менше 1 млн руб., наявність у керівника приватного агентства зайнятості вищої освіти і стажу роботи в галузі працевлаштування населення не менше двох років за останні три роки, а також відсутність у керівника судимості за вчинення злочинів проти особистості або злочинів у сфері економіки.

Держдума 22 квітня прийняла закон у другому і третьому читаннях. Відповідні поправки внесені до законодавчих актів, у тому числі в Трудовий кодекс. Закон набуде чинності з 1 січня 2016 року.