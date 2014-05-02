У ЄС знизився рівень безробіття
16:47, 02 травня 2014Соцполітика
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У той же час в європейському статистичному агентстві відзначають, що рівень безробіття не змінився порівняно з лютим поточного року
У ЄС знизився рівень безробіття
Рівень безробіття в ЄС у березні поточного року склав 10,5%, що на 0,4% нижче за показник березня минулого року. Про це йдеться в опублікованому сьогодні повідомленні Євростату, передає ИТАР-ТАСС.
У той же час в європейському статистичному агентстві відзначають, що рівень безробіття не змінився порівняно з лютим поточного року.
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