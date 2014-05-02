У ЄС знизився рівень безробіття

Рівень безробіття в ЄС у березні поточного року склав 10,5%, що на 0,4% нижче за показник березня минулого року. Про це йдеться в опублікованому сьогодні повідомленні Євростату, передає ИТАР-ТАСС.

У той же час в європейському статистичному агентстві відзначають, що рівень безробіття не змінився порівняно з лютим поточного року.

Читайте такожВ Україні рівень безробіття знизився до 1,8%

Читайте такожБезробіття в Італії досягло максимуму за 37 років

