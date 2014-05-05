Соловйов звільнений з посади голови Держлікслужби

Кабінет міністрів України звільнив Олексія Соловйова з посади голови Державної служби України з лікарських засобів.

Відповідне розпорядження від 30 квітня 2014 р. №427-р опубліковано на Урядовому порталі.

"Звільнити Соловйова Олексія Станіславовича з посади голови Державної служби України з лікарських засобів за власним бажанням", - сказано в документі.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня міністр охорони здоров'я Олег Мусій звинуватив голову Державної служби України з лікарських засобів Олексія Соловйова в корупції та висловив надію на його швидке звільнення.

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“У завищеній ціні на ліки лежить безліч корупційних складових. Особливо це стосується Держлікслужби, яка наскрізь корупційна, яка перевіряє абсолютно необґрунтовано європейських виробників на GNP (європейські стандарти виробництва ліків GNP - УНІАН) і бере за це колосальні кошти. Якщо Держлікслужба вимиває з вас, виробників, 2 млрд на рік, без сумніву, ви закладаєте ці 2 млрд у ціну. Тому МОЗ буде системно боротися з корупцією і за зниження ціни на медикаменти", - сказав Мусій.

Він зазначив, що черговий раз вносить подання до Кабінету міністрів про звільнення голови Держлікслужби.