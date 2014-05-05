МВФ: скорочення витрат дозволить Кабміну заощадити за рік 2% ВВП

Про це йдеться у спеціальному дослідженні Міжнародного валютного фонду по Україні, текст якого розміщено на сайті організації.

Зокрема, згідно з дослідженням, заморожування зарплат допоможе заощадити 0,5% ВВП, пенсій – 0,2% ВВП, раціональне використання соціальних фондів – 0,2% ВВП, субсидій підприємствам – 0,2% ВВП і економія на закупівлях – 0,2% ВВП.

Читайте такожКабмін фінансує тільки захищені видатки держбюджету - Шлапак

Водночас, в МВФ позитивно оцінюють ефект збільшення доходів бюджету. Зокрема, за оцінками фахівців МВФ, політика уряду щодо збереження податкових ставок і розширення податкової бази дасть змогу підвищити доходи країни на 1,3% ВВП. Ключовими статтями поповнення дохідної частини бюджету названо: скасування пільги з ПДВ для експортерів зерна (0,3% ВВП), збільшення плати за користування надрами (0,1% ВВП) і землею (0,3% ВВП), запровадження ПДВ на ліки (0,1% ВВП), а також боротьба з тіньовим сектором і ухиленням від сплати податків (0,4% ВВП).

Як повідомляв УНІАН, у лютому прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив новому уряду запровадити щонайжорсткішу систему контролю бюджетних витрат.

Уже в березні Кабінет міністрів у рамках впровадження режиму максимальної економії державних витрат ухвалив рішення припинити фінансування більш як 40 держпрограм і 80 держпроектів, які вимагали бюджетного фінансування в загальному обсязі близько 48 млрд грн.

Крім того, уряд планував скоротити близько 10% всіх державних службовців, що становило б бюджетну економію в обсязі 635,5 млн. грн.