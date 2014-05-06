Іноземні компанії в Україні скорочують персонал

Складна економічна і політична ситуація в Україні, що склалася за підсумками першого кварталу 2014 року, стала основною причиною перегляду кадрової політики і системи нарахування зарплат для близько 20% іноземних компаній, які працюють в Україні.

Про це йдеться у дослідженні групи Human Capital компанії Ernst & Young, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Учасниками дослідження стали 50 найбільших іноземних компаній, що працюють в Україні, більшість з яких мають 100-відсотковий іноземний капітал і чисельність персоналу понад 1000 осіб.

Згідно з дослідженням, 10% опитаних компаній вже скоротили персонал у середньому на 4%, ще 12% респондентів запланували скорочення в другому кварталі поточного року – в середньому на 6%.

«Варто відзначити, що все менше компаній розширюють свій штат – такі зміни у першому кварталі були зафіксовані тільки у 8% опитаних компаній», – зазначається у дослідженні. При цьому розширювати штат у другому кварталі, за даними Human Capital, планують ще менше респондентів – лише 6%.

У дослідницькій доповіді також сказано, що 5% компаній-учасниць вже провели, а 15% компаній запланували зміни у частині прив'язки зарплат і надбавок до іноземної валюти. Більше того, у більшості компаній (74%), згідно з дослідженням, заробітні плати залишилися на колишньому рівні і лише 26% підвищили зарплати на 6-9%. У другому кварталі зарплати можуть підвищити 37% респондентів, але і це підвищення буде незначним – у середньому лише на 8%. «Нові дані про фактичні і заплановані зміни виявилися скромнішими порівняно з озвученими нам минулого року планами щодо підвищення заробітних плат», - наголошується у дослідженні Human Capital.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, рівень безробіття в Україні в березні знизився до 1,8% проти показника 1,9% в лютому і у січні поточного року. В абсолютних цифрах кількість безробітних становила 512,8 тис. осіб, з яких допомогу одержували 415,2 тис. осіб. При цьому заборгованість із заробітної плати в Україні в березні збільшилася порівняно з показником лютого на 12,8% і становила 1,13 млрд грн, причому 64,5% заборгованості – це борги економічно активних підприємств.