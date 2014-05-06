Мобілізовані українці не платитимуть податки та відсотки по кредитах

Верховна Рада України звільнила мобілізованих громадян від сплати єдиного соціального внеску.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив народний депутат від “Батьківщини” Андрій Сенченко.

Він зазначив, що ВР сьогодні ухвалила закон, який стосується внесення змін до законодавства стосовно оборонно-мобілізаційних питань.

“Виникли колізії, коли люди мобілізовані на 45 діб, захищають свою країну, але при цьому зобов'язані платити єдиний соціальний внесок і тому подібне. Вони звільнені від цього єдиного соціального внеску”, - сказав депутат.

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Крім того, за словами Сенченка, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доповів, що уряд знайшов фінансові ресурси, і “за цей термін, якщо ці люди мали кредити, якісь споживчі кредити, то відсотки за ними сплачуються за рахунок бюджету”.