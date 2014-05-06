Кабмін виплатив 696 млн гривень разової допомоги ветеранам війни

Кабінет міністрів України виплатив 695,9 млн грн разової соціальної допомоги ветеранам війни з нагоди відзначення 9 травня, повідомила на брифінгу міністр соціальної політики Людмила Денисова.

«Всі ці виплати вже профінансовані в повному обсязі і 88% ветеранів вже отримали такі виплати», - повідомила Денисова.

При цьому, за її словами, ветерани війни, які проживають у Криму, зможуть отримати спрямовані Кабміном соціальні виплати в будь-якому регіоні материкової України.

«Ми готові нашим ветеранам, які мешкають у Криму та в місті Севастополі, виплатити ці гроші на материковій частині України. На жаль, іншого механізму на сьогоднішній день немає», - сказав Денисова.

«Сьогодні з нами не вступають ні в які переговори, щоб ми могли забезпечити такі виплати на місці цим громадянам. Зараз це зробити неможливо», - додала вона.

Міністр повідомила, що відповідні кошти в розмірі 43 млн грн для здійснення виплат 76 тисяч кримських ветеранів вже знаходяться на рахунках Мінсоцполітики.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня Кабінет міністрів України прийняв постанову про виплату разової грошової допомоги ветеранам та інвалідам війни, учасникам бойових дій та колишнім в'язням концентраційних таборів.

Загальний розмір коштів, виділених у державному бюджеті на ці цілі, становить 775,9 млн грн.