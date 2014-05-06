Денисова підрахувала, що зарплатні борги за місяць знизилися на 10%

Заборгованість із виплати заробітних плат в Україні за місяць знизилася на 10% - до 1,0 млрд грн, повідомила на брифінгу міністр соціальної політики Людмила Денисова.

"На сьогоднішній день заборгованість становить більше мільярда грн по заробітним платам - заборгованість зменшилася за місяць на 10%", - сказала Денисова.

За її словами, існує заборгованість і на державних підприємствах, але вона буде поступово погашатися. Зокрема, міністр відзначила різке скорочення заборгованості із заробітної плати на підприємствах оборонного відомства.

"Ми практично в 2 рази знизили заборгованість по "Укроборонпрому", тому що розрахувалося Міноборони боргів за поставлену продукцію", - зазначила Денисова.

Також, за даними Мінсоцполітики, заборгованості місцевих бюджетів із зарплат на сьогодні немає.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість із заробітної плати в Україні в березні збільшилася в порівнянні з показником лютого на 12,8% і склала 1,13 млрд грн. 64,5% заборгованості - борги економічно активних підприємств, 31,3% - підприємств-банкрутів, а 4,2% - економічно неактивних підприємств.

Найбільший обсяг заборгованості зафіксовано в промисловості - 510,45 млн грн, у сільському господарстві - 32,9 млн грн. У регіональному розрізі найбільший обсяг заборгованості сформувався у Київській області - 147,7 млн грн, Харківській - 132 млн грн і Донецькій - 109,2 млн грн. При цьому найменший обсяг зафіксовано в Чернівецькій області - 3,7 млн грн та Закарпатській - 5,2 млн грн.