Жителі Донбасу отримують соцвиплати вчасно - Денісова

Жителі Донбасу одержують соціальні виплати у звичайному режимі, незважаючи на загострення обстановки в регіоні, повідомила на брифінгу міністр соціальної політики Людмила Денісова.

“У нас немає жодних ускладнень, ми фінансуємо все вчасно», - сказала Денісова.

За її словами, закриття частини відділень комерційних банків у деяких містах Донецької і Луганської областей не заважає нараховувати соціальну допомогу, яку люди можуть одержати будь-яким зручним для них способом.

Міністр відзначила, що якщо якийсь комерційний банк закрив деякі свої відділення, то одержувачі соцвиплат можуть користуватися картками або одержати всі свої гроші в будь-якому місті через мережу державних банків.

Як повідомляв УНІАН, у середині квітня озброєні особи почали захоплювати адміністративні будівлі у низці міст Донецької області, а також в Луганську.

15 квітня на півночі Донецької області розпочалася антитерористична операція, яка триває досі.

Деякі українські банки у зв'язку із загостренням конфлікту на сході України припиняють роботу окремих відділень.

Зокрема, «УкрСиббанк» у понеділок тимчасово припинив діяльність відділень у Слов'янську, Костянтинівці і Краматорську (Донецька обл.), а також 10 відділень в Одесі з міркувань безпеки.

«Райфайзен Банк Аваль» тимчасово припинив роботу 25 відділень у Луганській і Донецькій областях.

«ПриватБанк» тимчасово зупинив роботу своїх відділень на території Донецької і Луганської областей, пізніше роботу частини відділень було поновлено.