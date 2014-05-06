В Україні підвищили пенсії сім'ям загиблих військовослужбовців

Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення зміни до статті 36 Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (щодо пенсії в разі втрати годувальника) (№ 2124).

Як повідомляє сайт парламенту, законопроектом пропонується призначати членам сімей військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу, які загинули (померли) при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), пенсії у зв'язку з втратою годувальника у розмірі 70% грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника.

Якщо на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім'ї, пенсію пропонується призначати у розмірі 90% грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, що розподілятиметься між ними рівними частками, але не менше ніж 40% на кожного непрацездатного члена сім'ї.

У таких же розмірах, незалежно від причини смерті годувальника, обчислюються пенсії членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків.

Проектом також пропонується встановити, що особи, яким раніше призначено пенсії в разі втрати годувальника відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", мають право на перерахунок пенсій.

Якщо внаслідок перерахунку розмір пенсії або виплачуваної її частини зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.

Крім того, Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб" (щодо отримання пенсій та іншого грошового забезпечення)" (№ 4819).

Як повідомляє сайт парламенту, законом усунуто протиріччя та впорядковано терміни і поняття, які застосовуються в законодавчих актах України, а також врегульовано питання щодо отримання пенсій та іншого грошового забезпечення працівників органів внутрішніх справ та інших осіб, які знову прийняті на службу до органів внутрішніх справ під час часткової чи загальної мобілізації в особливий період.

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Так, частину 3 статті 2 Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" викладено в новій редакції, згідно з якою "пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим законом у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період до Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту виплата пенсій на час такої служби не припиняється. Після звільнення зі служби таких осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного прийому на службу до дня демобілізації або звільнення. Якщо новий розмір пенсії у цих осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували до повторного прийому на службу, виплата їм пенсій здійснюється у розмірі, який вони отримували до призиву або прийняття".

Законом також доповнено статтю 2 Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" новою частиною щодо порядку отримання пенсій особами, прийнятими на службу на посади рядового і начальницького складу підрозділів патрульної служби міліції особливого призначення органів внутрішніх справ.