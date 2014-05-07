Більше половини українців готові жити з економічними труднощами - опитування

Більше половини українців готові жити з економічними труднощами, якщо це призведе до покращення їхнього життя в майбутньому. Кількість тих, хто готовий миритися з економічними негараздами за місяць зросла на 12%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження Соціологічної групи «Рейтинг», озвучені директором групи Олексієм Антиповичем під час прес-конференції.

Згідно з результатами дослідження, більше половини опитаних - 52% - однозначно або скоріше готові жити з певними економічними труднощами сьогодні, якщо це призведе до покращення їхнього життя в майбутньому, 42% скоріше не готові до цього, 7% - не визначилися.

При цьому кількість тих, хто готовий миритися з тимчасовими труднощами збільшилася на 12% у порівнянні з березнем, водночас зменшилась кількість тих, хто не готовий до економічних негараздів.

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Найбільш терплячими до економічних проблем виявилися мешканці заходу – 84%, півночі – 72% і центру – 56%. Не готові до таких труднощів, в основному, на Донбасі і півдні країни, виборці кандидатів у президенти від Партії регіонів Михайла Добкіна, лідера КПУ Петра Симоненка і позафракційного народного депутата Сергія Тігіпка.

На думку 44% респондентів, великі підприємства, які належать олігархам, ватро націоналізувати, 36% вважають за необхідне проведення об’єктивного розслідування і повернення державі лише незаконно отриманих підприємств.

Дослідження проведене соціологічною службою «Рейтинг» 25-30 квітня 2014 року серед населення України віком від 18 років, вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення, вибіркова сукупність 2 000 респондентів, похибка репрезентативності дослідження становить не більше 2,2%.