Росія збирається ввести в Криму продуктові талони

Міністерство промисловості і торгівлі РФ (Мінпромторг) пропонує ввести в Криму і Севастополі програму адресної продовольчої допомоги, що дозволяє державі субсидіювати покупку нужденними громадянами певних груп продуктів харчування. Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства, передає ІТАР-ТАСС.

Міністерство повідомляє, що за більшою частиною продукції внутрішнє виробництво півострова перевищує потреби 2,5 млн жителів і п'ятимільйонного потоку відпочиваючих. Регіон повністю забезпечений зерновими, овочами (крім картоплі) і баштанними культурами, рибопродуктами, хлібом і хлібобулочними виробами, відзначили в міністерстві.

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Однак, наприклад, при збоях у роботі Північно-Кримського каналу можуть виникнути проблеми зі зрошенням полів, що викличе дефіцит сільськогосподарської продукції, підкреслили в міністерстві.

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Мінпромторг повідомляє, що почав роботу з налагодження господарських зв'язків між торговими організаціями Криму і Севастополя з виробниками і постачальниками з інших російських регіонів і з території України. У міністерстві розраховують, що це дозволить стримати зростання цін на півострові і запобігти продовольчому дефіциту.

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Мінпромторг РФ також запевняє, що почав роботу з налагодження зв'язків між торговими компаніями регіону з виробниками і постачальниками з інших українських регіонів і Росії. Мінтранс РФ обіцяє опрацювати способи доставки продовольства на півострів.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Росія ввела війська на територію українського Криму і в березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його. З того часу Россільгоспнагляд не раз повертав в Україну партії продовольства, що їхали у Крим. Крім того, на територію РФ заборонено ввезення української свинини і молочних продуктів ряду підприємств.