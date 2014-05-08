Єгипет ввів спеціальний податок на багатих

Уряд Єгипту ввів спеціальний податок на багатих громадян зі ставкою 5 відсотків від заробітку в рік, повідомляє lenta.ru з посиланням на Reuters.

Оподаткуванню підлягають місцеві мільйонери, які заробляють більше мільйона єгипетських фунтів (142 тисячі доларів) на рік.

Дана фіскальна міра повинна бути схвалена виконуючим обов'язки президента країни Адлі Мансуром, перш ніж почнеться її виконання. Податок буде стягуватися обмежений період часу, до тих пір, поки економічна ситуація в країні не піде на поправку.

Однією з основних проблем є колосальний бюджетний дефіцит, який досяг вже 14 відсотків ВВП. Держава має намір скоротити численні субсидії, які щорічно «з'їдають» близько 20 відсотків держвидатків, але побоюється у цьому випадку масштабних протестів.

Передбачається, що отримані в результаті стягнення податку кошти підуть на фінансування соціальних проектів в освіті, охороні здоров'я, медицині, житловому будівництві та зведенні інфраструктури.

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Єгипет останні кілька років відчуває серйозні економічні проблеми, що загострилися після революції 2011 року і повалення президента Хосні Мубарака, який правив понад 20 років. Масові заворушення, що продовжуються всі роки після революції, призвели до падіння туристичної активності і втечі інвесторів з країни.