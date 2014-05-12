В Україні збільшився середній розмір допомоги з безробіття

Середній розмір допомоги з безробіття в Україні в січні-квітні 2014 року становив 1149,5 грн, що на 33 грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Відповідні дані було опубліковано в звіті Державної служби зайнятості.

Згідно з документом, середня чисельність безробітних, які одержали допомогу з безробіття, в січні-квітні порівняно з аналогічним періодом 2013 року скоротилася на 16% - до 408,4 тис. осіб.

За даними Держслужби зайнятості, в січні-квітні 92,1 тис. осіб одержали статус безробітного проти 84,1 тис. за аналогічний період минулого року.

Крім того, в звіті йдеться, що статус безробітного протягом зазначеного періоду всього мали 832,3 тис. осіб, тоді як торік на цей же час безробітними вважалися 837,4 тис. осіб.

За даними відомства, в січні-квітні 2014 року було працевлаштовано 191,7 тис. осіб, що на 20% більше, ніж у січні-квітні минулого року.

Держслужба зайнятості повідомила, що за зазначений період більш як 106,5 тис. осіб проходило профнавчання і 86,5 тис. осіб було задіяно в громадських роботах.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в березні рівень безробіття в Україні знизився до 1,8% проти показника 1,9% у лютому і січні поточного року. В абсолютних цифрах кількість безробітних становила 512,8 тис. осіб, з яких допомогу одержували 415,2 тис. осіб. За даними відомства, розмір допомоги з безробіття в середньому зріс на 127 грн і становить 1268 грн.