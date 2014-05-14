Через дії терористів Донецьк може залишитись без продуктів
11:08, 14 травня 2014Соцполітика
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Постачальники бояться ввозити товар в регіон.
Через дії терористів Донецьк може залишитись без продуктів / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це Донецький міський голова Олександр Лук'янченко сказав на зустрічі з журналістами.
За його словами, сьогодні є "побоювання постачальників", оскільки, численні блокпости в Донецькій і Луганській областях знаходяться в "напівізольованому стані".
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Лук'янченко нагадав, що нещодавно представники так званої ДНР зупинили машини, що везли з Дніпропетровської області автомобільні шини для донецьких тролейбусів і вилучили їх для будівництва барикад.
Тому мер ще раз наголосив, що в регіоні у зв'язку з діями бойовиків "ситуація залишається дуже серйозною і складною".
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