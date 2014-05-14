Через терористів майже 20 тисяч людей на Донбасі не змогли отримати свої пенсії

Про це повідомляють "Новини Донбасу".

Майже п'ять тисяч жителів північної частини Донецької області недоотримали пенсії через складну ситуацію в регіоні.

"4800 чоловік у Слов'янську, Красному Лимані та Слов'янському районі недоотримали пенсії на загальну суму 7,4 млн грн. У зв'язку зі складною ситуацією на цих територіях виплати затримуються на кілька днів. Але органами Пенсійного фонду області постійно ведеться робота з "Укрпоштою" та "Ощадбанком" щодо подолання цього відставання", - заявив начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Олег Чаус.

Також він зазначив, що відставання по пенсійним виплатам є і в Маріуполі. Там, за словами Чауса, пенсії недоотримали 13 тисяч жителів, на загальну суму 13 мільйонів гривень.

Разом з тим, начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області запевнив, що цю проблему буде вирішено протягом найближчих двох днів.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, через дії терористів Донецьк може залишитись без продуктів. По донецького міського голови Олександра Лук'янченка , сьогодні є "побоювання постачальників", оскільки, численні блокпости в Донецькій і Луганській областях знаходяться в "напівізольованому стані".