У Слов'янську магазини працюють і продукти в них є – ОДА

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на відділ торгівлі і сфери послуг Слов'янського міськвиконкому.

У повідомленні наголосили, що інформація, яка з'явилася у ряді ЗМІ, про перебої в роботі місцевих торгових підприємств, не відповідає дійсності.

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Так, станом на 14 травня підприємства роздрібної торгівлі працюють у звичному режимі, який змінюється у разі проведення антитерористичної операції.

Магазини Слов'янська забезпечуються продуктами першої необхідності за рахунок оптових підприємств міста, товар є в достатньому асортименті і кількості, наголошують в ОДА.

Хлібом місто забезпечує Слов'янський хлібозавод за заявками підприємств роздрібної торгівлі, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня Донецький міський голова Олександр Лук’янченко на зустрічі з журналістами повідомив, що в місті через дії сепаратистів - представників самопроголошеної «Донецької народної республіки» постачальники побоюються ввозити товар у регіон. За його словами, сьогодні «є побоювання постачальників», оскільки через численні блокпости Донецька і Луганська області перебувають у «напівізольованому стані».