ВР знову не підтримала програму допомоги репресованим кримчанам

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували лише 170 народних депутатів із 251, зареєстрованого у сесійній залі.

Проектом постанови від народних депутатів від "Свободи" передбачалося розробити Державну програму соціальної реабілітації осіб, які зазнали політичних репресій у Криму та Севастополі й вимушені були під загрозою життя для себе та своїх родин залишити місця постійного проживання, втратили майно та роботу.

Передбачалося для цих осіб надання житла та можливості працевлаштування згідно з професійною кваліфікацією.

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Як повідомляв УНІАН, раніше, 13 травня, Верховна Рада також не змогла підтримати цей проект постанови про програму допомоги репресованим кримчанам.

Тоді за цей проект проголосували 214 народних депутатів із 334-х.